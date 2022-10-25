15 тысяч долларов с человека. Под Днепром раскрыли схему вывоза уклонистов за границу — Finance.ua

15 тысяч долларов с человека. Под Днепром раскрыли схему вывоза уклонистов за границу Сегодня 07:49 — Криминал

15 тысяч долларов с человека. Под Днепром раскрыли схему вывоза уклонистов за границу, gp.gov.ua

В Кривом Роге двое жителей организовали схему переправки уклонистов под видом волонтеров за границу. Их задержали и сообщили о подозрении.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, двое жителей Кривого Рога организовали схему незаконной переправки через государственную границу мужчин призывного возраста, которым ограничен выезд во время военного положения в Украине.

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За 15 000 долларов США подозреваемые обещали изготовить документы, которые позволили бы трем гражданам призывного возраста беспрепятственно пересечь госграницу как волонтерам. Они также обещали повлиять на должностных лиц для внесения данных о военнообязанных в систему «Шлях».

Мужчины задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины после получения средств. В ходе обысков изъяли документы и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность.

Принимаются меры по установлению других соучастников преступления.

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