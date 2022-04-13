1391 кредит на 3,95 млрд грн: предприниматели берут «Доступные кредиты 5-7-9%» — Finance.ua

1391 кредит на 3,95 млрд грн: предприниматели берут «Доступные кредиты 5-7-9%»

За период с 21 февраля по 11 апреля 2022 г. в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдано 1391 кредит на общую сумму 3,95 млрд грн.

Об этом сообщает Минфин.

Всего с момента старта программы представители микро, малого и среднего предпринимательства (ММСП) получили от уполномоченных банков 36 213 кредитов на общую сумму 93,6 млрд грн.

В условиях действия военного положения одним из приоритетов Минфина остается государственная поддержка развития ММСП, осуществляемая, в том числе, благодаря инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским программе «Доступные кредиты 5-7-9%».

Предприниматели получили 1391 кредит на 3,95 млрд грн по программе «Доступные кредиты 5-7-9%», Мінфін

Так, в марте т.г. для поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей с целью обеспечения посевной кампании, а также для поддержки и активизации предпринимательской деятельности в период действия военного положения Правительство внесло ряд изменений в Государственную программу «Доступные кредиты 5-7-9%».

Изменениями предусмотрены существенные упрощения для кредитования, в частности возможность получения льготных кредитов под 0% годовых с гарантией от Правительства Украины на уровне 80%.

Минфин призывает представителей бизнеса и банковские учреждения активно приобщаться к реализации новшеств. Программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП).

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