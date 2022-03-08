12 украинских ТЭС смогут получать газ от «Нафтогаза» по цене 7 грн за куб. м — решение Кабмина — Finance.ua
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12 украинских ТЭС смогут получать газ от «Нафтогаза» по цене 7 грн за куб. м — решение Кабмина

Сегодня 10:15Энергетика
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Кабинет Министров принял, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК «Нафтогаз» по цене 7 грн за куб. м, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Чрезвычайно важным фронтом работы правительства и местных властей в условиях войны является обеспечение нормальной работы объектов критической инфраструктуры. В частности, тех, кто поставляет людям электроэнергию, тепло и воду», — сказал Шмыгаль в видеообращении в понедельник днем.
В этой связи Кабмин принял решение, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК «Нафтогаз» по цене 7 грн за кубический метр.
«Это позволит соответствующим предприятиям покупать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию, несмотря на возможные перебои со снабжением угольной продукцией, что очень важно», — подчеркнул премьер.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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