Кабинет Министров принял, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК «Нафтогаз» по цене 7 грн за куб. м, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Чрезвычайно важным фронтом работы правительства и местных властей в условиях войны является обеспечение нормальной работы объектов критической инфраструктуры. В частности, тех, кто поставляет людям электроэнергию, тепло и воду», — сказал Шмыгаль в видеообращении в понедельник днем.
В этой связи Кабмин принял решение, что 12 украинских ТЭС теперь смогут получать газ от НАК «Нафтогаз» по цене 7 грн за кубический метр.
«Это позволит соответствующим предприятиям покупать необходимые объемы голубого топлива, чтобы стабильно продолжать работу и поставлять украинским семьям электроэнергию, несмотря на возможные перебои со снабжением угольной продукцией, что очень важно», — подчеркнул премьер.