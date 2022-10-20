11 горячих вакансий для соискателей без опыта и без резюме — Finance.ua
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11 горячих вакансий для соискателей без опыта и без резюме

Личные финансы
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11 горячих вакансий для соискателей без опыта и без резюме
11 горячих вакансий для соискателей без опыта и без резюме
Из-за полномасштабного российского вторжения рынок труда в Украине сильно пострадал, однако даже в такое непростое время можно найти достойно оплачиваемую работу. Портал work.ua показал 11 интересных вакансий для кандидатов, не имеющих опыта. Чтобы откликнуться на эти предложения, опыт работы и даже резюме совсем не обязательны.

Оператор contact center для обслуживания абонентов

12 800 грн
Операторов контакт-центра в Киеве срочно ищет компания «Киевстар». Работодатель обещает зарплату 12 800 грн, работу в команде, объединенную целями и ценностями, в контакт-центре, работающем динамично, активно и в позитивной атмосфере. На должности есть обучение и стремительный рост — уже через 3 месяца работы можно стать наставником новичков.
Идеального кандидата в «Киевстаре» описывают как честного, дисциплинированного, активного, открытого к новому, с желанием развиваться и позитивным взглядом на жизнь.

Оператор по телефонной продаже

10 500 — 17 500 грн
Во львовский контакт-центр другого мобильного оператора, Vodafone Украина, также требуются работники. Операторы будут заниматься продажей услуг и тарифов по телефону, формированием положительного клиентского опыта.
Компания ожидает кандидатов, которые будут разделять ценности компании, иметь законченное или незаконченное высшее образование, хорошо разговаривать вообще и на украинском языке, в частности, будут быстро учиться. Опыт в продажах — не обязателен, но будет преимуществом.
От работодателя: достойная зарплата и социальные гарантии, обучение и возможность карьерного роста, корпоративная связь, дружеский коллектив.

Помощник маляра, лакировщик

14 300 — 16 300 грн
Завод полного цикла производства электронных устройств «Есть работа!» ищет в Мукачево претендентов на должность помощника маляра, лакировщика. Он будет заниматься подготовкой печатных плат к лакировке и самой лакировкой, сушкой плат и уходом за инструментом.
Работа в Берегово, есть довоз работников из Иршавы.
«Если у вас не было опыта работы на производстве, то вы можете научиться новой профессии под руководством опытных наставников», — сказано в вакансии.
При этом будет плюсом, если вы уже умеете пользоваться пульверизатором. Кроме зарплаты, работники получают разовый велкам-бонус 5 000 грн — половину выплачивают после закрытия испытательного срока, а еще 2 500 грн — после второго месяца работы.

Пиццайоло

8 500 — 9 500 грн
В Умани сеть супермаркетов «Велмарт» приглашает работников для приготовления пиццы с соблюдением технологических требований и консультирования клиентов.
Работодатель обещает возможность обучения за счет компании, премии за выполнение плана, карьерный рост, дружный коллектив.

Оператор АЗС

10 000 грн
Сеть автозаправочных станций «Евро Нефть» ищет оператора АЗС, продавца-кассира, который будет консультировать клиентов по ассортименту АЗК, продавать горючее, а также товары кафе и магазина, в частности, готовить продукцию кафе.
Опыт работы в продажах, розничной торговле или сфере обслуживания — желательно. Усердие, порядочность, желание учиться и совершенствоваться — обязательно.
Стажировка будет оплачиваться, также обещают комфортные условия труда и возможность карьерного роста.

Ткач по работе с нитками

12 000 — 20 000 грн
«На предприятие по производству мягкой полипропиленовой тары проводится набор работников для работы на современных ткацких станках по вязанию полипропиленовой ткани и другие изделия», — объясняет работодатель, черкасское швейное производство «Интера Плюс», в вакансии.
Работа посменная. Смена длится 12 часов.
От кандидатов ждут дисциплинированности, внимательности, стрессоустойчивости.

Продавец-консультант гаджетов и аксессуаров

12 000 — 14 000 грн
Консультация клиентов, продажа гаджетов и аксессуаров, настройка техники и пополнение счетов для клиентов, выкладка товара, ведение отчетности — это обязанности продавца-консультанта в магазине «ГудОК» в Старом Самборе Львовской области.
Для работы в этой должности ищут внимательного, ответственного, коммуникабельного кандидата с нацеленностью на результат и желанием развиваться.
Зарплату будут выплачивать дважды в месяц, она включает премии+бонусы+мотивацию.

SEO-копирайтер

Зарплата не указана
Американская компания SLK (оказывает поддержку слесарной и охранной компании Sure Lock&Key LLC) ищет копирайтера для SEO.
«Мы готовы предоставить вам полное обучение и все необходимые инструменты, чтобы стать частью нашей команды», — обещает работодатель. При этом кандидаты на вакансию должны знать английский на уровне B2-C1 для безупречного письма и редактирования текста, а также знать основные принципы копирайтинга.
SLK предлагают:
  • работу в офисе во Львове (есть бомбоубежище), но по гибкому графику;
  • полное обучение у профессионального SEO копирайтера;
  • 24 календарных дня оплачиваемого отпуска, 14 дней больничного, 15 дней дополнительных выходных;
  • полную компенсацию обучения, связанной с работой, а также бесплатные занятия в тренажерном зале.

Повар (Wok, горячий процесс)

17 600 — 20 800 грн
Соискателей из Львова, любящих азиатскую кухню или желающих научиться готовить рамены, вок и суши, приглашает на работу сеть ресторанов NOA.
График работы — посменный. Стажировка оплачиваемая. Зарплата начисляется почасово и выплачивается дважды в месяц. Пересмотр зарплаты происходит раз в полгода.
Также работодатель обещает бонусы: скидка −40% на меню заведения и бесплатные обеды, такси на средства компании, вознаграждение до 1 500 грн по программе «Приведи друга в компанию».

Продавец-консультант в магазин разливного пива

10 000 — 15 000 грн
В Киеве национальная сеть магазинов разливных напитков BeerMarket приглашает продавца-консультанта на работу в магазине в Голосеево.
Нужно консультировать клиентов, собирать заказы, принимать, выкладывать товар, следить за сроками годности и чистотой в магазине. Новичков ждет стажировка с наставником.

Оператор на производство (набивка подушек)

8 000 — 10 000 грн
В Киеве ищут ловких, аккуратных, внимательных и дисциплинированных работников без вредных привычек для набивки подушек на автоматическом оборудовании, контроле веса изделий.
Работодатель, компания ООО «СП Капри», обещает выплату зарплаты дважды в месяц (аванс и сама зарплата), комфортные условия труда (бесплатный кофе, есть столовая и душ), дружный коллектив.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам:
Finance.ua
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