11 горячих вакансий для соискателей без опыта и без резюме — Finance.ua

11 горячих вакансий для соискателей без опыта и без резюме
Из-за полномасштабного российского вторжения рынок труда в Украине сильно пострадал, однако даже в такое непростое время можно найти достойно оплачиваемую работу. Портал work.ua показал 11 интересных вакансий для кандидатов, не имеющих опыта. Чтобы откликнуться на эти предложения, опыт работы и даже резюме совсем не обязательны.
Оператор contact center для обслуживания абонентов
Операторов контакт-центра в Киеве срочно ищет компания «Киевстар». Работодатель обещает зарплату 12 800 грн, работу в команде, объединенную целями и ценностями, в контакт-центре, работающем динамично, активно и в позитивной атмосфере. На должности есть обучение и стремительный рост — уже через 3 месяца работы можно стать наставником новичков.
Идеального кандидата в «Киевстаре» описывают как честного, дисциплинированного, активного, открытого к новому, с желанием развиваться и позитивным взглядом на жизнь.
Оператор по телефонной продаже
Во львовский контакт-центр другого мобильного оператора, Vodafone Украина, также требуются работники. Операторы будут заниматься продажей услуг и тарифов по телефону, формированием положительного клиентского опыта.
Компания ожидает кандидатов, которые будут разделять ценности компании, иметь законченное или незаконченное высшее образование, хорошо разговаривать вообще и на украинском языке, в частности, будут быстро учиться. Опыт в продажах — не обязателен, но будет преимуществом.
От работодателя: достойная зарплата и социальные гарантии, обучение и возможность карьерного роста, корпоративная связь, дружеский коллектив.
Помощник маляра, лакировщик
Завод полного цикла производства электронных устройств «Есть работа!» ищет в Мукачево претендентов на должность помощника маляра, лакировщика. Он будет заниматься подготовкой печатных плат к лакировке и самой лакировкой, сушкой плат и уходом за инструментом.
Работа в Берегово, есть довоз работников из Иршавы.
«Если у вас не было опыта работы на производстве, то вы можете научиться новой профессии под руководством опытных наставников», — сказано в вакансии.
При этом будет плюсом, если вы уже умеете пользоваться пульверизатором. Кроме зарплаты, работники получают разовый велкам-бонус 5 000 грн — половину выплачивают после закрытия испытательного срока, а еще 2 500 грн — после второго месяца работы.
Пиццайоло
В Умани сеть супермаркетов «Велмарт» приглашает работников для приготовления пиццы с соблюдением технологических требований и консультирования клиентов.
Работодатель обещает возможность обучения за счет компании, премии за выполнение плана, карьерный рост, дружный коллектив.
Оператор АЗС
Сеть автозаправочных станций «Евро Нефть» ищет оператора АЗС, продавца-кассира, который будет консультировать клиентов по ассортименту АЗК, продавать горючее, а также товары кафе и магазина, в частности, готовить продукцию кафе.
Опыт работы в продажах, розничной торговле или сфере обслуживания — желательно. Усердие, порядочность, желание учиться и совершенствоваться — обязательно.
Стажировка будет оплачиваться, также обещают комфортные условия труда и возможность карьерного роста.
Ткач по работе с нитками
«На предприятие по производству мягкой полипропиленовой тары проводится набор работников для работы на современных ткацких станках по вязанию полипропиленовой ткани и другие изделия», — объясняет работодатель, черкасское швейное производство «Интера Плюс», в вакансии.
Работа посменная. Смена длится 12 часов.
От кандидатов ждут дисциплинированности, внимательности, стрессоустойчивости.
Продавец-консультант гаджетов и аксессуаров
Консультация клиентов, продажа гаджетов и аксессуаров, настройка техники и пополнение счетов для клиентов, выкладка товара, ведение отчетности — это обязанности продавца-консультанта в магазине «ГудОК» в Старом Самборе Львовской области.
Для работы в этой должности ищут внимательного, ответственного, коммуникабельного кандидата с нацеленностью на результат и желанием развиваться.
Зарплату будут выплачивать дважды в месяц, она включает премии+бонусы+мотивацию.
SEO-копирайтер
Американская компания SLK (оказывает поддержку слесарной и охранной компании Sure Lock&Key LLC) ищет копирайтера для SEO.
«Мы готовы предоставить вам полное обучение и все необходимые инструменты, чтобы стать частью нашей команды», — обещает работодатель. При этом кандидаты на вакансию должны знать английский на уровне B2-C1 для безупречного письма и редактирования текста, а также знать основные принципы копирайтинга.
SLK предлагают:
- работу в офисе во Львове (есть бомбоубежище), но по гибкому графику;
- полное обучение у профессионального SEO копирайтера;
- 24 календарных дня оплачиваемого отпуска, 14 дней больничного, 15 дней дополнительных выходных;
- полную компенсацию обучения, связанной с работой, а также бесплатные занятия в тренажерном зале.
Повар (Wok, горячий процесс)
Соискателей из Львова, любящих азиатскую кухню или желающих научиться готовить рамены, вок и суши, приглашает на работу сеть ресторанов NOA.
График работы — посменный. Стажировка оплачиваемая. Зарплата начисляется почасово и выплачивается дважды в месяц. Пересмотр зарплаты происходит раз в полгода.
Также работодатель обещает бонусы: скидка −40% на меню заведения и бесплатные обеды, такси на средства компании, вознаграждение до 1 500 грн по программе «Приведи друга в компанию».
Продавец-консультант в магазин разливного пива
В Киеве национальная сеть магазинов разливных напитков BeerMarket приглашает продавца-консультанта на работу в магазине в Голосеево.
Нужно консультировать клиентов, собирать заказы, принимать, выкладывать товар, следить за сроками годности и чистотой в магазине. Новичков ждет стажировка с наставником.
Оператор на производство (набивка подушек)
В Киеве ищут ловких, аккуратных, внимательных и дисциплинированных работников без вредных привычек для набивки подушек на автоматическом оборудовании, контроле веса изделий.
Работодатель, компания ООО «СП Капри», обещает выплату зарплаты дважды в месяц (аванс и сама зарплата), комфортные условия труда (бесплатный кофе, есть столовая и душ), дружный коллектив.
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