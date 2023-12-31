1000 км на одном заряде — в Китае представили новый аккумулятор для электрокаров — Finance.ua
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1000 км на одном заряде — в Китае представили новый аккумулятор для электрокаров

Технологии&Авто
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Китайский производитель электрокаров Nio продемонстрировал новый аккумулятор, на котором автомобиль может проехать более 1000 км на одном заряде. Об этом пишет The Independent.
Компания Nio из Шанхая утверждает, что батарея нового поколения поступит в массовое производство в апреле 2024 года и будет предлагать более длинный запас хода, чем любой другой электро- или бензиновый автомобиль, существующий на рынке сегодня.
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Генеральный директор Nio Уильям Ли лично управлял электрокаром ET7, преодолев 1044 км (649 миль) во время прямого эфира продолжительностью 14 часов. Маршрут от провинции Чжэцзян в провинцию Фуцзян преодолели со средней скоростью 84 км/ч. Другой тест, как сообщается, показал, что машина проехала 1145 км, но это на трансляции зафиксировано не было.
1000 км на одном заряде — в Китае представили новый аккумулятор для электрокаров
Nio использует нетрадиционный подход к зарядке транспортных средств, предпочитая систему замены аккумулятора вместо подключения автомобиля к розетке и ожидания зарядки батареи.
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Уникальный механизм, встроенный в транспортное средство, позволяет заменить разряженную батарею полностью заряженную за менее чем три минуты — примерно столько же времени, сколько нужно для заправки автомобиля с бензиновым двигателем.
Клиенты могут купить автомобиль без батареи, а затем платить ежемесячную абонентскую плату за использование батарей в сети Nio.
По материалам:
Ain.Ua
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