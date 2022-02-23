10 вакансий с зарплатой от 20 000 грн — Finance.ua

10 вакансий с зарплатой от 20 000 грн

Сегодня 17:07 — Личные финансы

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Портал по поиску работы work.ua приводит подборку срочных вакансий. Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, делится 10 вакансиями с зарплатой 20 000 грн и выше, которые работодатели хотят закрыть как можно скорее.

Менеджер по продажам, 20 000 грн

В компанию по производству светопрозрачных конструкций, детских игровых и спортивных площадок, изделий декоративной керамики, мебели из техноротанга и натурального дерева требуется региональный менеджер по продажам

Специалист предприятие «Континент-Групп» ищет в Киеве. Ему нужно будет заниматься привлечением новых клиентов, составлением коммерческих предложений, ведением переговоров. Также под ответственностью регионального менеджера окажется CRM-система и иногда его будут отправлять в короткие командировки.

Зарплата состоит из ставки и процента и стартует от 20 000 грн, отметил работодатель.

Руководитель отдела продаж, 25 000-75 000 грн

Еще одна вакансия в сфере продаж есть в Торговом Доме «Глобал Пак», который занимается оптовой продажей полиамидных оболочек. Ищут руководителя отдела продаж на зарплату 25 000-75 000 грн (состоит из ставки — 25 000 грн, бонуса за выполнение KPI — еще 25 000 грн — и процента от продаж).

В обязанности руководителя будет входить формирование и контроль за работой отдела продаж, выполнение плана продаж, переговоры с VIP-клиентами, разработка и внедрение бизнес-процессов, регламентов и т.д.

Менеджеры по развитию, 25 000 грн и 30 000 грн

Сразу две вакансии менеджеров по развитию в разных городах предложил дистрибьютор и импортер итальянского оборудования для вендинга, компания Bestpresso.

В Одессе ищут менеджера по развитию , который будет находить новых клиентов и заключать договоры, развивать существующую базу клиентов, а также будет заниматься установкой оборудования. В вакансии указана зарплата 25 000 грн.

В Киеве менеджер по развитию необходим для планирования и анализа продаж, формирования коммерческого предложения, сбора информации о рынке, сопровождения клиентов и прочего. Этому специалисту обещают зарплату в 30 000 грн.

Менеджер ВЭД, 25 000-35 000 грн

Менеджера ВЭД на зарплату 25 000-35 000 грн ищет компания «Гурмандіз», она же «Фрешбаза». На этой позиции нужно будет вести переговоры на английском языке и заключать договоры с поставщиками, формировать график поставок из Европы, заниматься сопровождением грузов, готовить документацию для клиентов, банков, таможни, а также вести отчетность.

Чтобы претендовать на должность, соискателю из Киева нужно иметь опыт работы с пищевыми продуктами, разбираться в процедурах ВЭД, знать английский на уровне выше среднего.

Руководитель гостинично-ресторанного комплекса, от 50 000 грн

Также в Киеве ищут руководителя гостинично-ресторанного комплекса , которого пригласят работать в Затоку — запускать после консервации гостиницу сети Black Sea Hotels Group.

Для этого руководителю нужно будет ввести стандарты гостеприимства, набрать и обучить команду, управлять разными службами гостиницы, заниматься бюджетом и частью функционирования заведения, взаимодействовать с гостями, вести отчетность и прочее.

Работодатель рассмотрит на должность кандидатов с соответствующим опытом от 3 лет. Окончательный размер зарплаты будут обсуждаться, пока что в вакансии указано «от 50 000 грн».

Маркетолог, 35 000 грн

Разработка маркетинговой стратегии, маркетинговое планирование и бюджетирование, продвижение бренда и товаров, мониторинг рынка, отслеживание трендов, анализ продуктового портфеля, участие в ценообразовании, разработка программ лояльности, акций, анализ эффективности рекламных кампаний и ведение отчетности — то, чем нужно будет заниматься маркетологу в компании «Торговый Дом «Технология Трейда».

Кандидатов ищут в Киеве, ожидают от них 3 лет опыта работы, развитых коммуникативных навыков, умения проводить презентации и использовать методы маркетингового анализа. В вакансии указана зарплата 35 000 грн.

Инженер производственно-технического отдела, 20 000 грн

Профессионал в строительстве требуется предприятию «МУР» в Виннице. Инженеру производственно-технического отдела предстоит готовить коммерческие предложения, определять стоимость работ, анализировать проектно-сметную документацию и расходы, вести отчетность и т.д.

Требуется опыт работы от 2 лет. Работодатель обещает з/п 20 000 грн.

Геодезист, 25 000 грн

В ту же компанию «МУР» нужен геодезист на зарплату 25 000 грн. Он будет производить работы на объектах строительства: измерение, разбивку, нивелирование, ведение геодезической съемки, создание инженерно-топографических работ.

Потребуется опыт работы с электронным и оптическим геодезическим оборудованием: тахеометром, GNSS-приемником, нивелиром.

Геодезист требуется в Виннице. Зарплата — 25 000 грн.

Преподаватель вокала, 20 000-29 000 грн

Завершаем подборку вакансией преподавателя вокала от «Киевской Школы Вокала». На работе нужно будет заниматься постановкой голоса учащимся, мотивировать их обучаться, самостоятельно вести расписание занятий.

От кандидатов ожидают опыт работы от 1 года и владение методикой постановки голоса на высоком уровне.

Преподаватель будет зарабатывать от 20 000 до 29 000 грн ежемесячно.

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