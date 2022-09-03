10 самых высокооплачиваемых гендиректоров в сфере IT — Finance.ua

10 самых высокооплачиваемых гендиректоров в сфере IT 03.09.2022, 00:28 — Мир

10 самых высокооплачиваемых гендиректоров в сфере IT, www.freepik.com

Руководители компаний, занимающихся кибербезопасностью, криптовалютой и самоуправляемыми автомобилями, зарабатывают больше, чем даже их коллеги из Microsoft, Google и Oracle.

Об этом пишет Dice.

На основе данных о зарплатах гендиректоров специалисты Bloomberg создали диаграмму: самым богатым ожидаемо оказался Илон Маск, а на втором месте Роберт Скариндж, генеральный директор Rivian Automotive (занимается разработкой автомобильных технологий). В прошлом году Роберт получил выплаты за акции, бонусы и зарплату на сумму свыше $2,2 млрд, значительно опережая гендиректора Apple Тима Кука с «жалкими» $853 млн.

Инфографика Dice

Интересно, что некоторые компании были против разглашения данных, а представитель C3.ai (поставщик программного обеспечения для создания приложений ИИ) назвал $343 млн, приписываемые генеральному директору Томасу Сибелу, «абсолютной чепухой».

Embark Technology (компания по производству автономных транспортных средств, специализирующаяся на грузоперевозках) и SentinelOne (кибербезопасность на основе ИИ) также оспаривали цифры Bloomberg. Но здесь важно отметить, что непомерное вознаграждение этих генеральных директоров в значительной степени основывается на акциях (у каждого солидный пакет). Однако рыночная стоимость многих из этих компаний резко упала в последние месяцы, например цена акций Coinbase обвалилась почти в четыре раза.

Согласно последнему отчету о зарплате Dice, средняя зарплата технических специалистов в IT увеличилась на 6,9% в период с 2020 по 2021 год, достигнув в среднем $104 566 в год. Но компенсация для технологов с востребованными специализациями, такими как искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение, или с большим опытом, значительно выше. К примеру, в Google, Meta и Apple старшие инженеры и менеджеры могут зарабатывать $1,5 миллиона в год и более.

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