10 лучших направлений мира для люксового отдыха в 2023 году — Finance.ua

10 лучших направлений мира для люксового отдыха в 2023 году Сегодня 07:35 — Мир

10 лучших направлений мира для люксового отдыха в 2023 году

Европейские страны оказались в лидерах в свежем рейтинге лучших направлений мира для отдыха класса люкс в 2023 году.

Об этом свидетельствуют данные недавнего исследования привычек туристов в этом году, проведенного путеводителем Conde Nast Johansens, сообщает SchengenVisaInfo.

Топ-10 лучших направлений мира для люкс-отдыха в 2023 году

1. Великобритания.

2. Греция.

3. Италия.

4. Испания.

5. Португалия.

6. Франция.

7. Ирландия.

8. Хорватия.

9. США.

10. Карибский бассейн.

При этом отмечается, что, по меньшей мере, 38% опрошенных путешественников заявили, что намерены тратить более 8 тысяч евро за каждый период отпуска на человека. Большую часть таких туристов составляют люди старше 55 лет.

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Большинство респондентов заявили, что запланировали отдых на сентябрь, затем на май и июнь. Средняя продолжительность поездок составит 7−10 дней для 53% респондентов.

Этим летом предпочтение отдается сельской местности, а также горным направлениям. Большинство респондентов рассматривают пляжные направления для более длительного пребывания, в то время как городские направления предназначены для кратковременного пребывания.

Среди лучших вариантов на лето в этому году большое количество респондентов также назвали круизы. Кроме того, наблюдается повышенный спрос на полные пакеты отдыха, включая СПА, оздоровительные услуги, энологию и гастрономию.

УНІАН По материалам:

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