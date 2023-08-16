$1,98 триллиона. В этом году мировой импорт продовольствия установит новый рекорд — Finance.ua

$1,98 триллиона. В этом году мировой импорт продовольствия установит новый рекорд Сегодня 20:20

$1,98 триллиона. В этом году мировой импорт продовольствия установит новый рекорд

По прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2023 году мировой импорт продовольствия достигнет $1,98 трлн, что на 1,5% превысит рекордный показатель 2022 года.

Об этом сказал главный экономист организации Максим Тореро в интервью Укринформу

Он отметил, что по прогнозам, в 2023 году мировой импорт продовольствия достигнет $1,98 триллиона, что на 1,5%, или на $28,9 миллиарда, превысит рекордный показатель 2022 года, который оценивался в $1,95 триллиона. Несмотря на достижение нового абсолютного максимума, ожидается, что темпы роста значительно замедлятся по сравнению с 2022 и 2021 годами, когда рост достиг 11% и 18% соответственно.

По его мнению, страны с высоким уровнем дохода смогут компенсировать рост расходов на продовольствие, в то время как страны с доходом выше среднего и низким сосредоточатся на поставках основных пищевых продуктов, уменьшая количество и качество своего продовольственного импорта.

Развивающиеся страны, которые являются чистыми импортерами продовольствия, наиболее уязвимы к росту мировых цен на продовольствие. Среди них страны к югу от Сахары, которые уже сталкиваются с серьезными проблемами отсутствия продовольственной безопасности, а также голодом и имеют наибольший риск дальнейшего ухудшения ситуации.

Он также подчеркнул, что помимо сложных экономических условий большинство этих стран также страдают от конфликтов. К странам с катастрофической ситуацией относятся Эфиопия, Нигерия, Сомали и Южный Судан. В эту группу также входят Афганистан и Йемен.

Ранее сообщалось, что цены на продовольствие растут после выхода россии из зерновой сделки и из-за торговых ограничений, введенных Индией.

НВ По материалам:

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