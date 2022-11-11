На платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов (видео) — Finance.ua
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На платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов (видео)

Казна и Политика
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Президент Зеленский сообщил, что сейчас на фандрейзинговой платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов, которые помогут разблокировать Черное море и защитить зерновой коридор.
На платформе UNITED24 начался сбор средств на первый в мире украинский флот морских дронов (видео)
С 24 февраля российская армия выпустила по Украине более 4500 ракет. 20% из них запустили с моря.
Украине нечего было противопоставить этим атакам, ведь украинский флот потерял 80% своих судов после оккупации Крыма в 2014 году. Но 29 октября 2022 года все изменилось. Воздушные и морские дроны атаковали российские корабли в Севастополе.
Маленькие и быстрые беспилотные лодки поразили три корабля. В частности, флагман Черноморского флота «Адмирал Макаров». Это первая морская атака в истории, которая была осуществлена ​​исключительно беспилотными средствами.
В результате дерзкой операции россия потеряла безоговорочное преимущество на воде. Убийцы мирных украинцев — военные корабли с ракетами на борту — сами стали мишенями.
«Сегодня Украина начинает сбор на первый флот морских дронов. Он защитит акватории украинских морей и мирные города от крылатых ракет, которые российские войска запускают со своих кораблей. А также разблокирует коридор для гражданских кораблей, везущих зерно для всего мира», — сказано в сообщении.
Беспилотные надводные аппараты многопрофильного назначения — уникальная украинская разработка.
Первая задача — сформировать флот из ста таких лодок. Он защитит акватории наших морей, не даст кораблям с ракетами выходить из бухты, сможет оберегать торговые суда и выполнять секретные миссии.
Лодки могут участвовать в дальней морской разведке, наблюдении за береговой активностью, сопровождении и поддержке традиционного флота, конвоировании торговых судов, корректировке огня артиллерии и нанесении огневых поражений по движущимся и неподвижным целям.
Приобщиться к формированию первого в мире флота морских дронов можно по ссылке.
По материалам:
Finance.ua
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