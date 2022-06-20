Bitcoin подорожал после рекордного обвала — Finance.ua

Bitcoin подорожал после рекордного обвала

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Bitcoin в понедельник, 20 июня, подорожал на 10,5% до 20225 долларов. Криптовалютная индустрия балансирует на грани, поскольку инвесторы опасаются, что заражение от проблем у крупных криптоигроков может спровоцировать серьезные проблемы.

Об этом сообщает Reuters

Биткойн, потерявший 57% в этом году и 37% в этом месяце, упал ниже 20 000 долларов за выходные впервые с декабря 2020 года. Этот уровень имеет символическое значение, поскольку он являлся примерно пиком цикла 2017 года.

Проблемы у больших игроков

Падение цен последовало за сложностями у нескольких крупных игроков отрасли, в то время как дальнейшее снижение может иметь негативные последствия, поскольку другие криптоинвесторы вынуждены продавать свои активы, чтобы удовлетворить маржинальные требования и покрыть убытки.

Криптовалютный хедж-фонд Three Arrows Capital изучает свои варианты, в том числе продажу активов и помощь другой фирмы, сообщили его основатели Wall Street Journal в статье, опубликованной в пятницу, в тот же день, когда ориентированный на Азию крипто-кредитор Babel Finance заявил, что прекращает работу.

Американский кредитор Celsius Network ранее в этом месяце заявил, что приостановит снятие средств, и многие из недавних проблем отрасли можно проследить по поразительному краху так называемой стабильной монеты TerraUSD в мае.

«Если рынок пойдет вверх, все вздохнут с облегчением, все будет рефинансировано, люди увеличат капитал, и весь риск рассеется», — сказал Адам Фартинг, главный риск-офис Поставщика криптоликвидности B2C2 в Японии.

«Для меня это очень похоже на 2008 год с точки зрения возможного эффекта домино банкротств и ликвидаций», — сказал Фортинг.

Падение рынка акций

События в криптовалюте совпали со спадом акций, поскольку американские акции испытали наибольшее недельное процентное снижение за два года из-за опасений роста процентных ставок и растущей вероятности рецессии.

Цена Bitcoin имеет тенденцию двигаться примерно так же, как другие рискованные активы, такие как технологические акции.

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