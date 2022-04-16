Можно ли в Украине расплачиваться с арестованных счетов: ответ юристов — Finance.ua

Можно ли в Украине расплачиваться с арестованных счетов: ответ юристов

Сегодня 15:06 — Личные финансы

Граждане нашего государства, на счета которых был наложен арест органами государственной исполнительной службы или частными исполнителями, могут пользоваться своими средствами.

Это подчеркнули юристы центра Безвозмездной правовой помощи.

Однако есть условие — расчеты разрешат, только если сумма взыскания по исполнительному документу не превышает ста тысяч гривен.

Такое решение принял Кабинет Министров Украины, издав распоряжение от 2 марта 2022 г. № 198-р «Об обеспечении осуществления расчетов населения в условиях военного положения».

Читайте также Банки возобновили продажу валюты: сколько просят за доллар

Согласно вышеупомянутому документу, в целях обеспечения жизнедеятельности населения в условиях военного положения разрешено физическим лицам совершать расходные операции со счетов, на которые наложен арест органами государственной исполнительной службы, частными исполнителями, без учета такого ареста при условии, если сумма взыскания по исполнительному документу в отношении такого лица не превышает ста тысяч гривен. Это распоряжение применяется до прекращения или отмены военного положения.

Что нужно знать? Банковское учреждение, в котором открыт «арестованный» счет, в период военного положения обязано предоставить возможность клиенту пользоваться денежными средствами на счете и не принимать во внимание постановления государственных или частных исполнителей о наложении ареста.

Национальный банк уже проинформировал банки о порядке осуществления расходных операций со счетов граждан при наличии ареста на денежные средства и призывает банки учесть его при обслуживании граждан.

«В условиях войны государство не может оставить украинцев без возможности распоряжаться своими средствами на элементарные жизненные нужды. Просим банки ответственно подойти к этому вопросу и обеспечить такую возможность гражданам, счета которых были заблокированы до войны», — отметил заместитель главы Национального банка Алексей Шабан в своем обращении.

Что делать, если банк отказывает в расчете?

В случае отказа банковского учреждения предоставить возможность осуществления расходных операций лицо имеет право обжаловать такие действия в Национальный банк Украины одним из удобных способов:

позвонить на горячу линию по телефонам: 0 800 505 240 или +380442986555;

подать электронное обращение на электронный адрес nbu@bank.gov.ua (по ссылке https://bank.gov.ua/ru/contacts/contacts-details скачать и заполнить форму, подписать, при необходимости добавить подходящие материалы);

заполнить онлайн-форму обращений по ссылке https://bank.gov.ua/ru/consumer-protection/citizens-appeals.

Кстати, получить несколько тысяч гривен за 10-20 минут себе на карту вполне реально. Для этого достаточно воспользоваться сервисом Finance.ua.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.