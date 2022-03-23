НБУ впервые с начала войны рассчитал курс евро: сколько стоит валюта — Finance.ua

Замороженный курс евро составил 33,17 грн, а в среду, 23 марта, опустился до 32,23 грн/евро.
Курс доллара остался на прежнем уровне и составляет 29,25 грн/долл.
Ранее замглавы замглавы НБУ Сергей Николайчук рассказал, почему сейчас на рынке нет валютной паники.
Во-первых, у банковской системы есть значительный запас финансовой прочности, во-вторых, у населения нет большой потребности покупать валюту на черном рынке, а в-третьих — у НБУ появилось гораздо больше возможностей, чтобы перекрыть отток капитала за границу.
Однако эксперты не рекомендуют рисковать и покупать валюту на черном рынке, особенно если вы не разбираетесь в тонкостях такого обмена — вас могут просто обмануть или «впарить» валюту по невыгодному курсу.
Справка Finance.ua:
ранее Национальный банк уточнил порядок расчета официального курса гривны по отношению к иностранным валютам.
Кроме того, регулятор повысил лимит на снятие наличной иностранной валюты в Украине и за рубежом до 100 тысяч гривен в эквиваленте.