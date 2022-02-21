Глава Еврокомиссии угрожает России отключением от мировых финансовых рынков в случае эскалации ситуации вокруг Украины — Finance.ua
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Глава Еврокомиссии угрожает России отключением от мировых финансовых рынков в случае эскалации ситуации вокруг Украины

Сегодня 10:49
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Россия будет отрезана от международных финансовых рынков и лишена доступа к основным экспортным товарам Запада в случае вторжения в Украину, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
«Россия в принципе была бы отрезана от международных финансовых рынков», — сказала фон дер Ляйен в интервью общественному телевидению ARD.
Она добавила, что в случае эскалации ситуации будут введены также санкции на экспорт в Россию «срочно необходимых ей для модернизации и диверсификации своей экономики всех товаров, которые мы производим и где мы доминируем на глобальном уровне, и поэтому им нет замены».
Фон дер Ляйен объяснила, что слабым местом России явлется ее зависимость от экспорта углеводородов.
«Они (углеводороды. — Ред.) составляют две трети российского экспорта, являющегося источником половины бюджета страны», — заявила она, отметив, что эти сектора экономики России нуждаются в модернизации, и «именно это стало бы невозможным в случае введения дальнейших санкций».
Политик при этом сказала, что санкции не будут применяться «до тех пор, пока не произойдет какое-то вторжение».
В то же время она заявила, что поскольку «переход к санкциям масштабный и серьезный», то необходимо дать России «шанс вернуться в дипломатию и сесть за стол переговоров».
«Это окно все еще открыто», — подчеркнула глава Еврокомиссии.
По материалам: Інтерфакс-Україна
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