Минфин продал гособлигаций на 3,5 миллиарда — Finance.ua

Минфин продал гособлигаций на 3,5 миллиарда

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Гривна, www.nta.ua

Министерство финансов на аукционах ОВГЗ 22 февраля привлекло в госбюджет в эквиваленте 3,484 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.

Инвесторам предложили гособлигации в гривне со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года и 4 года. А также — облигации в евро со сроком обращения 3 месяца.

Наибольший спрос был сосредоточен на 3-месячных ОВГЗ в гривне, от размещения которых в государственный бюджет привлекли 2,9 млрд гривен.

Средневзвешенные ставки по всем ценным бумагам, кроме 3-месячных ОВГЗ (+10 б.п.) в гривне, остались неизменными.

Так, средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 11,60%, 1-летних — 11,93%, 1,5-летних — 12,00%, 2-летних — 13,00%, а 4-летних — 13, 09%.

От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли 7,2 млн евро. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ, номинированных в евро, составила 1,75%.

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