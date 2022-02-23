Минфин продал гособлигаций на 3,5 миллиарда — Finance.ua
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Минфин продал гособлигаций на 3,5 миллиарда

Сегодня 09:50Фондовый рынок
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ГривнаГривна, www.nta.ua
Министерство финансов на аукционах ОВГЗ 22 февраля привлекло в госбюджет в эквиваленте 3,484 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина в Facebook.
Инвесторам предложили гособлигации в гривне со сроком обращения 3 месяца, 1 год, 1,5 года, 2 года и 4 года. А также — облигации в евро со сроком обращения 3 месяца.
Наибольший спрос был сосредоточен на 3-месячных ОВГЗ в гривне, от размещения которых в государственный бюджет привлекли 2,9 млрд гривен.
Средневзвешенные ставки по всем ценным бумагам, кроме 3-месячных ОВГЗ (+10 б.п.) в гривне, остались неизменными.
Так, средневзвешенная доходность 3-месячных ОВГЗ составила 11,60%, 1-летних — 11,93%, 1,5-летних — 12,00%, 2-летних — 13,00%, а 4-летних — 13, 09%.
От размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ привлекли 7,2 млн евро. Средневзвешенная ставка доходности по ОВГЗ, номинированных в евро, составила 1,75%.
По материалам: Економічна Правда
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